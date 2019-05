ASUS ZenFone 6 (ZS630KL) è il nuovo top di gamma dell’azienda taiwanese. Si tratta di uno smartphone “full screen”, senza fori o notch nel display, grazie non ad una fotocamera pop-up, bensì ad una ruotante, che vi permette cioè di usare le lenti posteriori anche per scattarvi selfie.

Caratteristiche Tecniche ASUS ZenFone 6

Schermo : 6,4” IPS FHD+ (1.080 x 2.340 pixel, 19,5:9), 600 nit, NTSC 96%, DCI-P3 del 100%, Gorilla Glass 6

: 6,4” IPS FHD+ (1.080 x 2.340 pixel, 19,5:9), 600 nit, NTSC 96%, DCI-P3 del 100%, Gorilla Glass 6 CPU : Qualcomm Snapdragon 855 con GPU Adreno 640

: Qualcomm Snapdragon 855 con GPU Adreno 640 RAM : 6/8 GB LPDDR4X

: 6/8 GB LPDDR4X Memoria interna : 64/128/256 GB UFS 2.1 espandibile (con microSD fino a 2 TB)

: 64/128/256 GB UFS 2.1 espandibile (con microSD fino a 2 TB) Fotocamera : Sony IMX586 da 48 megapixel, f/1.79, FOV 79° + grandangolare da 125°, 13 megapixel + Flash dual LED

: Sony IMX586 da 48 megapixel, f/1.79, FOV 79° + grandangolare da 125°, 13 megapixel + Flash dual LED Connettività : dual nano SIM LTE, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, USB Type-C

: dual nano SIM LTE, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, USB Type-C Dimensioni : 159,1 x 75,44 x 9,2 mm

: 159,1 x 75,44 x 9,2 mm Peso : 190 grammi

: 190 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W OS: Android 9 Pie con ZenUI 6

ZenFone 6 barra quindi un po’ tutte le caselle in termini di “modernità”, ma ci sono alcune precisazioni da fare. Partiamo dalle due fotocamere, montate su un meccanismo ruotante a 180°, che l’utente può decidere di fermare in qualsiasi posizione intermedia. Questo è stato realizzato in Liquid Metal, un materiale che è il 20% più leggero dell’acciaio inox, ma con una resistenza quattro volte superiore. Utilizzando comunque i sensori del telefono, se dovesse essere rilevata una caduta, la flip camera verrà automaticamente riportata in posizione di sicurezza.

Alcune modalità di scatto inoltre, sfruttano la possibilità di ruotare automaticamente la posizione delle fotocamere. Parliamo ad esempio dell’Auto Panorama, che come potete intuire semplifica notevolmente la cattura di in questa modalità, ma c’è anche una funzione di tracciamento del movimento. Potete selezionare infatti un qualsiasi soggetto e la flip camera proverà a tenerlo sempre al centro della scena durante la registrazione di un video. Ovviamente ciò è possibile solo se il movimento del soggetto avviene nella direzione in cui la fotocamera può ruotare. Segnaliamo anche le modalità HDR + Enhanced e Super Night, che combinano assieme più scatti per esaltare l’intervallo dinamico o per catturare più luce di notte. Per quanto riguarda i video, la fotocamera principale registra fino in 4K a 60 fps, mentre il grandangolo si ferma a 30 fps. La stabilizzazione è però solo elettronica, a 3 assi, e non ottica.

L’interfaccia è in generale molto pulita ed affine alla stock di Google, ma comprende anche molte personalizzazioni. Abbiamo ad esempio l’uso con una mano sola, e varie soluzioni per estendere la durata della già generosa batteria. A questo proposito, perché una ricarica da soli 18W? Perché altrimenti la batteria avrebbe dovuto essere più piccola. Per avere una ricarica rapida a maggiore potenza è necessario infatti effettuare delle modifiche alla batteria, che non avrebbero consentito di inserirne una da 5.000 mAh. Dato che in questo modo la giornata dovrebbe essere sempre coperta abbondantemente, c’è anche meno bisogno di una ricarica ultra rapida. In ogni caso, in circa 2 ore e mezzo dovreste riuscire a fare il pieno.

Abbiamo poi un tasto dedicato a Google Assistant, che ASUS chiama Smart Key, e che può essere personalizzato come volete, assegnando varie azioni a pressione singola, doppia e prolungata.

Sul fronte audio segnaliamo la presenza di due speaker stereo con doppio amplificatore smart NXP TFA9874 e l’inclusione in confezione degli auricolari (cablati e con jack audio, giusto per chiarire) ASUS ZenEar Pro, progettati da 1MORE. Sempre all’interno della confezione è inclusa anche una custodia in silicone trasparente.

Ultima considerazione per il lettore di impronte digitali che è di tipo tradizionale, posto sul retro, e garantisce uno sblocco in appena 0,3 secondi, supportando fino a 5 impronte digitali diverse.

Uscita e Prezzo

ASUS ZenFone 6 sarà disponibile nei negozi italiani, nei colori Midnight Black e Twilight Silver, a partire dal 25 maggio. I prezzi, a seconda delle configurazioni, sono i seguenti:

6/64 GB: 499€

6/128 GB: 559€

8/256 GB: 599€

Lo potete trovate anche su ASUS eShop, presso gli ASUS Gold Store e, in anteprima, da Unieuro. A seguire il video di presentazione ufficiale, alcuni render ed il comunicato stampa in italiano.

Video

Immagini