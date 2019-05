Il supporto della TWRP arriva per Nokia 6.1 Plus, Moto E5, E5 Plus e non solo (aggiornato: Galaxy S10 e S10e)

Uno dei primi passi che si compiono nel mondo del modding Android è l’installazione di una custom recovery, campo nel quale la TWRP la fa da padrone negli ultimi tempi.

Il supporto della nota custom recovery è stato esteso a nuovi dispositivi, tra i quali figura anche uno smartwatch Wear OS. Di seguito ve li elenchiamo con i rispettivi link per il download della TWRP:

Motorola Moto E5 Plus (hannah)

Motorola Moto E5 (nora)

Mobvoi TicWatch C2 (skipjack)

Lenovo K8 Note (manning)

Lenovo K4 Note (k5fpr)

Nokia 6.1 Plus (DRG)

Android One Fifth Generation (oguzbakir)

Vi ricordiamo che nel caso particolare di Nokia 6.1 Plus (detto anche Nokia X6) non era possibile sbloccare il bootloader inizialmente: ora si può richiedere il codice per sbloccarlo direttamente a HMD Global.

