Le immagini della copertina di questa rivista sono state scattate con… OnePlus 7 Pro (foto)

Un'ottima scusa per vedere all'opera il nuovo smartphone di OnePlus, prima del lancio ufficiale.

Archiviata l’assenza della certificazione IP, ci sono tanti altri aspetti in cui OnePlus 7 Pro è atteso ad un salto di qualità, data la sua natura da primo vero smartphone top di gamma del produttore, prezzo di listino compreso. Fra questi non è un segreto che la qualità fotografica attirerà l’attenzione di molti potenziali utenti. E questa volta, sembra che OnePlus non si sia risparmiata, tanto che le fotocamere di OnePlus 7 Pro risultano degne di un shooting fotografico da rivista patinata. Letteralmente.

Bazaar India, un periodico che si occupa di tutto ciò che gravita attorno al mondo della moda, ha infatti scelto di scattare le foto per copertina e servizio di punta del suo nuovo numero tramite OnePlus 7 Pro, in collaborazione con il produttore cinese. Non è la prima volta che Bazaar offre spunti creativi di questo tipo, avendo già collaborato in passato con Google e Apple utilizzando Pixel e iPhone.

Sugli scatti di OnePlus 7 Pro non sono state rivelate molte informazioni, come l’incidenza della post produzione o l’eventuale utilizzo di modalità di scatto avanzate, ma rimane interessante constatare che uno smartphone sia ormai degno di rivaleggiare nel modo della fotografia, senza uscirne con le ossa rotte come sarebbe stato qualche anno fa. OnePlus 7 Pro però si accontenterà di avvicinarsi all’Olimpo dei migliori camera phone: riuscirà nell’impresa?