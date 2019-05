L’app Google Home entra nel club dei 100 milioni di download sul Play Store

Chromecast, Google Home, Home Mini e tutti i dispositivi domotici stanno conquistando sempre di più le abitazioni di tutto il mondo, comprese quelle italiane. Non abbiamo detto nulla di nuovo fin qui, ma quando arriva un dato tangibile a certificarlo, fa sempre un altro effetto.

E il dato è il numero di volte in cui l’app Google Home è stata scaricata dal Play Store sui dispositivi Android, ovvero ben 100 milioni. Come sempre, si tratta di dati indicativi, anche perché rimane oscuro il modo in cui Google calcoli davvero il numero di download, ma non è di certo campato per aria e ci tratteggia un presente in cui i dispositivi smart stanno popolando con sempre maggiore incidenza la nostra vita quotidiana.

Nel tempo, l’app Google Home si è trasformata nel vero centro di domotica dell’ecosistema di Big G, tramite cui interagire e controllare non soltanto con Chromecast e i Google Home, ma anche con lampadine, elettrodomestici, termostati e tutto ciò che vanta una vena smart. Anche voi siete tra i milioni di utilizzatori quotidiani di Google Home?