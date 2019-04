Non volete abbandonare Android nemmeno al PC? Bliss OS è quello che fa per voi (con tanto di Play Store!)

Android è il sistema operativo mobile più diffuso al mondo, ma da sempre sono tanti gli utenti che sognano per il caro robottino verde un dominio anche su desktop (e notebook). Per il momento Google – nonostante la progressiva convergenza con Chrome OS e il sempre troppo misterioso progetto Fuchsia – non sembra essere dello stesso avviso, ma i progetti alternativi non mancano di certo: oggi vi parliamo di Bliss OS.

Si tratta di un progetto che prende le mosse da Android x86, ovvero la versione del robottino verde dedicata ai PC con architettura x86, che ha in mente di creare una versione di Android il più adatta possibile ad essere utilizzata su desktop, notebook e tablet, introducendo ad esempio una killer feature fondamentale: il Play Store.

Attualmente, Bliss OS è arrivato alla versione 11.8 e il team di sviluppo è costantemente al lavoro per affinare la sua creatura e renderla il più appetibile possibile ad un pubblico sempre più vasto. Se stavate cercando un progetto di questo tipo per provare Android anche su PC, dategli una possibilità perché potrebbe fare al caso vostro. Qui trovate il sito ufficiale, mentre qui il thread dedicato sul forum di XDA.