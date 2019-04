Potreste essere tra i primi 15 al mondo a recensire OnePlus 7 Pro: ecco come partecipare

Ogni volta che OnePlus sta per lanciare un nuovo dispositivo sappiamo quasi con certezza che arriverà The Lab, il contest che l’azienda cinese ha ideato per concedere ad un ristretto numero di utenti di recensire in anteprima il nuovo prodotto.

Questo è l’anno di OnePlus 7 Pro, che il produttore distribuire in anteprima a 15 recensori scelti tra tutti quelli che parteciperanno al contest. Partecipare è molto semplice: basterà visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale, riempire il form con i propri dati, allegare una delle foto migliori scattata con l’attuale device che possedete e scrivere una breve recensione del vostro smartphone. C’è tempo fino al 3 maggio alle ore 20.

I recensori selezionati verranno annunciati il prossimo 9 maggio, alle procedure di selezione parteciperanno anche i moderatori delle varie sezioni del forum OnePlus. I termini e condizioni del contest OnePlus sono i seguenti:

Si accettano contenuti in tutte le lingue con una preferenza per l’inglese.

Ricevuto il dispositivo, si dovrà pubblicare una recensione dettagliata, costruttiva, imparziale e sincera sul nostro forum. Lo scopo della recensione è quello di aiutare gli altri utenti a comprendere meglio il dispositivo. OnePlus si aspetta il coinvolgimento dei recensori con la community rispondendo a commenti e domande.

Si accetta di svolgere tutto quanto richiesto entro le scadenze fissate e in modo onesto: in caso contrario si dovrà restituire il dispositivo nelle condizioni in cui è stato ricevuto.

Si accetta di concedere a OnePlus il diritto di riutilizzare e pubblicare eventuali materiali di produzione (video, immagini, articoli ecc.) generati e inviati durante il periodo di recensione.

OnePlus si riserva tutti i diritti di questo evento. Le opinioni espresse non riflettono necessariamente le politiche o le posizione ufficiali di OnePlus.

Per ulteriori informazioni, vi suggeriamo di consultare il la sezione dedicata sul sito ufficiale OnePlus.