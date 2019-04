Non potete essere veri chef senza il nuovo Android Mini di Dead Zebra (foto)

Dead Zebra è famosa per i suoi Android Mini (ma non solo), e spesso mette in vendita dei modelli in edizione limitata. Quelli che saranno in vendita da domani fanno parte di questa categoria: stiamo parlando degli Android Mini French Chef.

Questi piccoli Android Mini inizialmente erano disponibili sono per i Googler (coloro che lavorano per Google), ma ora saranno disponibili al grande pubblico per un tempo limitato.

Ovviamente se siete chef e amanti del mondo Android non potete farvelo mancare: arriverà a casa con tanto di cucchiaio, coltello e cappello removibili!

Android Mini French Chef sarà disponibile da domani, 23 aprile, alle 11 AM EST (ovvero le 17 italiane), al prezzo di 12$ e in quantità limitate. Se non volete perdervelo preparatevi: il link per comprarli dal negozio è proprio questo qui.