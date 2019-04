Google annuncerà qualcosa il 7 maggio: pronti per Pixel 3a e 3a XL? (foto)

Ormai conosciamo bene Pixel 3a e Pixel 3a XL, dato che nelle ultime settimane abbiamo avuto a che fare con moltissime indiscrezioni. Pare, infine, che sia arrivato il momento di vederli: Google farà un annuncio il prossimo 7 maggio riguardante il mondo Pixel!

Ovviamente nulla fa riferimento esplicito ai Pixel 3a, ma cos’altro potrebbe essere presentato? Inoltre, il logo di Google è un po’ violetto, lo stesso della fantomatica terza colorazione “iris” che dovrebbe nascere con il nuovo modello.

On May 7, something big is coming to the Pixel universe.

