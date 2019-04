Si è finalmente ricordata che esistono anche centro e sud d'Italia!

In attesa di presentare Mi9, Xiaomi ha una sorpresa in serbo per gli utenti italiani: il colosso cinese infatti è sul punto di aprire il suo quinto Mi Store sul suolo italiano e finalmente ha scelto di spostarsi al centro-sud, in particolare a Valmontone Outlet, nei pressi di Roma.

Nel maggio del 2018, Xiaomi celebrò il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano con l’inaugurazione del suo primo Mi Store ad Arese, nell’hinterland milanese, suscitando l’entusiasmo degli appassionati di tutta Italia, che organizzarono un vero e proprio pellegrinaggio per salutare l’arrivo di un marchio così amato dalle nostre parti.

Nei mesi successivi toccò a Novate Milanese (MI), Orio al Serio (BG) e Venezia, manifestando una chiara predilezione per l’Italia settentrionale. Era chiaro però che si sarebbe trattato soltanto di una questione di tempo, visti i piani di espansione sul suolo italiano da parte di Xiaomi.

Ed ecco quindi giungere la lieta notizia (via Facebook) della prossima apertura di un Mi Store all’interno di Valmontone Outlet. Una data ufficiale ancora non c’è, ma probabilmente l’attesa sarà breve. Lettori del Lazio, quanto siete contenti di questa novità?