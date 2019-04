Che successo Honor View 10 Lite: oltre 10 milioni di unità vendute in meno di 6 mesi

Honor 8X, conosciuto in Italia con il nome di Honor View 10 Lite, è un vero campione di vendite. Complice il suo prezzo modesto (al lancio 299€, ma ora si trova a meno ovviamente) e l’hardware di tutto rispetto, lo smartphone di casa Honor/Huawei è stato acquistato da più di 10 milioni di utenti in tutto il mondo in un periodo di tempo inferiore ai 6 mesi.

In Cina per celebrare l’evento Honor ha anche tagliato il prezzo del dispositivo, ma non sappiamo se in Italia sono previsti sconti del genere. La notizia arriva subito dopo il comunicato stampa diramato da Huawei e da Honor riguardante il raggiungimento della seconda posizione nel mercato cinese da parte proprio di Honor e della volontà di raggiungere la quarta posizione a livello mondiale.