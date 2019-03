L’app Google ha ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento in versione sperimentale, arrivando alla build 9.51.7 beta. Sebbene non ci siano cambiamenti notevoli, come da tradizione al suo interno sono nascosti indizi importanti sulle funzioni in arrivo nei prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda il supporto a cuffie, Lens e Google Assistant.

Tramite il teardown dell’apk della nuova versione sono stati trovati nuovi riferimenti al supporto per il profilo Hands-Free Profile (HFP) durante il collegamento Bluetooth. Questo dovrebbe permettere una miglior gestione vocale di Assistant per alcuni dispositivi e situazioni, come ad esempio durante la navigazione in auto o mentre si indossano le cuffie. Tra le impostazioni dell’app è comparsa una nuova opzione che permetterebbe di impostarele risposte dell’assistente come chiamate vocali, in caso si abbiano problemi di ascolto.

Ci sono novità anche per le “collezioni“, che dovrebbero presto integrare una nuova funzione per attivare la collaborazione tra più utenti, mentre per Lens sembra sia in sviluppo una “ricerca regionale” in grado di fornire risultati ottimizzati rispetto al Paese impostato. Altri cambiamenti minori riguardano un miglior supporto per i dispositivi con tasto dedicato ad Assistant, più funzionalità di calcolo all’interno dell’app e la possibile espansione in nuove zone del mondo per la funzionalità Continued Conversation.

Se volete aggiornare manualmente l’app Google, trovate qui di seguito il link diretto per scaricare l’ultima versione 9.51.7 beta disponibile.