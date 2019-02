Samsung Galaxy S10 5G ufficiale: il più grande, il più completo

A fianco dei tre Galaxy S10, c’è una quarta variante molto particolare, perché si tratta di uno dei primi smartphone 5G al mondo, oltre che uno dei più potenti mai realizzati. Parliamo ovviamente di Samsung Galaxy S10 5G.

Questo modello si distingue anzitutto per il supporto alla rete di nuova generazione, in grado di “scaricare un’intera stagione di un programma TV in pochi minuti, eseguire giochi cloud ricchi di grafica praticamente senza ritardi, godere di esperienze VR e AR migliorate e rimanere in contatto con amici e familiari tramite videochiamate in tempo reale 4K“. Parliamo insomma di prodotti e servizi “del futuro”, dato che lo sviluppo della connettività 5G in Italia è ancora agli albori. Per questo motivo non pensiamo che Galaxy S10 5G arriverà da noi in tempi brevi, ed anche se lo facesse, sarebbe praticamente impossibile poterlo sfruttare a pieno sull’intero territorio nazionale.

Peccato, perché parliamo della più potente variante di S10, dotata di uno schermo Infinity-O da ben 6,7 pollici, e con una particolare fotocamera per catturare immagini 3D, per le funzioni Video Live Focus e Automatic Ruler. Non solo, ma il tutto è alimentato da una generosa batteria da 4.500 mAh, con ricarica Super Fast Charging a 25W, non disponibile negli altri modelli della famiglia S10.

Se dovessimo avere ulteriori dettagli in merito, aggiorneremo l’articolo in serata, dopo la presentazione tenutasi a Londra. Al momento sappiamo solo che Galaxy S10 5G arriverà ad inizio estate, ed allora ne sapremo probabilmente di più anche in merito al suo eventuale sbarco in Italia.