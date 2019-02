Nuova foto dal vivo di OnePlus 7, questa volta orientato nella maniera giusta (foto)

Proprio due giorni fa un leaker ha mostrato al mondo una foto reale di OnePlus 7, il prossimo top di gamma di OnePlus. L’orientamento dell’interfaccia non era dei migliori ed è stato necessario qualche trucchetto per vedere in maniera corretta il dispositivo. Oggi però lo stesso leaker ha pubblicato un’altra foto, questa volta con il telefono orientato in maniera corretta.

Tutto quello che abbiamo detto due giorni fa è corretto: il bordo più spesso è quello inferiore e non c’è sicuramente spazio per una fotocamera frontale, il che significa che molto probabilmente avremo a che fare con una fotocamera a pop-up.

Solitamente OnePlus “prende in prestito” il design di smartphone Oppo, dunque, se dovesse spuntare un nuovo top di gamma di quell’azienda (probabilmente chiamato R19 Pro), potremmo avere un assaggio del design in anteprima. Vi piace?