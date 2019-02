A San Valentino mostrate tutto il vostro amore con il nuovo pacchetto di Playmoji per Google Pixel (foto)

San Valentino è arrivato, il giorno in cui universalmente si celebra il più forte dei sentimenti umani: l’amore. Anche il mondo della tecnologia ha omaggiato in molti modi la festa degli innamorati e non poteva mancare nemmeno Google, che per l’occasione ha pubblicato sul Play Store un nuovo pacchetto di Playmoji per i possessori di smartphone Pixel.

Il pacchetto è dedicato infatti a Playground, la modalità di realtà aumentata dei Google Pixel che appunto supporta l’installazione di diversi pacchetti aggiuntivi, grazie ai quali ampliare la scelta e il divertimento. Grazie ai Playmoji a tema amoroso, il vostro Pixel trasformerà il mondo in un tripudio di baci e cuoricini.

Presentando i nuovi Playmoji celebrativi di San Valentino, Google ha approfittato dell’occasione per ricordare alcune delle funzioni più apprezzate della fotocamera dei suoi Pixel, come la modalità ritratto, quella per gli scatti notturni e quella per i selfie di gruppo. Se possedete un Google Pixel e volete provare il nuovo pacchetto di Playmoji, non vi resta che scaricarlo dal link che trovate qui sotto.

Playground

Playground: amore