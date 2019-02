Non gettate le vostre cuffie! Galaxy S10 potrebbe avere il jack da 3,5 mm

Dopo i render trapelati di Galaxy S10 Plus e quelli dei modelli entry level, per non parlare delle ultime indiscrezioni sui prezzi, il mondo delle voci trapelate oggi porta nuova intelligence sui prossimi top gamma Samsung.

Il nuovo rumor tocca un argomento “caldo” per tanti appassionati, ossia la presenza o meno del jack da 3,5 mm. Beh, come avrete intuito dal titolo, gli appassionati della porta analogica possono tirare un sospiro di sollievo: c’è ancora qualche produttore che ci crede.

Stando a quanto riporta Sammobile infatti la gamma Galaxy S10 avrà infatti il jack da 3,5 mm. Certo siamo nel dominio del non ufficiale, quindi il tutto è da prendere con le molle.

Ma del resto giocarsi la carta jack, da quando la maggior parte dei principali produttori l’ha abbandonato, si è rivelata una mossa apprezzata dagli utenti, soprattutto perché sui Samsung Galaxy non ha mai comportato particolari sacrifici in termini di design o autonomia.

In attesa del lancio del 20 febbraio, fateci sapere nei commenti se siete dei “nostalgici” del jack o ormai vi siete attrezzati con cuffie USB-C o Bluetooth.