Xiaomi si lancia nel settore dei videogiochi e sfida Fortnite e PUBG con Survival Game (foto)

Con una mossa a sorpresa Xiaomi entra nel mondo software saltando sul carrozzone dei videogiochi Battle Royale. Proprio oggi ha annunciato il lancio di Survival Game per Android e il guanto di sfida a Fortnite e PUBG è diventato ufficiale. Com’è chiaro sin dal nome, si tratta di un gioco di sopravvivenza ambientato in una landa futuristica.

Al contrario dei due famosissimi titoli però si possono scegliere diversi personaggi, ognuno dei quali è dotato di specifiche abilità. Seguendo la strategia adottata da Fortnite sembra che anche Survival Game sarà organizzato in stagioni e contenuti extra saranno aggiunti nel corso del tempo mano a mano che i giocatori affluiranno.

Se la cosa vi incuriosisce non cercate Survival Game sul Play Store, per ora non troverete traccia del gioco Xiaomi, per scaricarlo dovete ottenere l’APK direttamente da questo link. Il gioco, pur essendo sviluppato da Xiaomi, gira comunque su tutti gli smartphone Android.