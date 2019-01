Il mondo aziendale non potrà farà a meno dei consigli di Android Enterprise Recommended

Negli ultimi anni Google ha lavorato sempre più a stretto contatto col mondo aziendale, garantendo servizi professionali di alto livello per qualunque tipo di esigenza. Un’esperienza che si è conretizzata in questi giorni con il lancio del nuovo programma Android Enterprise Recommended, dedicato alle migliori soluzioni per gestire l’Enterprise Mobility Management (EMM) sui dispositivi Android.

Il programma prevede la partecipazione di tanti partner del mondo tecnologico e di quello aziendale, in modo da garantire l’eccellenza in ogni settore. Tra le società già coinvolte nel progetto ci sono BlackBerry, Google Cloud, I3 Systems, IBM, Microsoft, MobileIron, Softbank, SOTI e VMware, ma molte altre se ne aggiungeranno nel corso dei prossimi mesi.

Sfruttando le soluzioni Android Enterprise Recommended si possono ottenere alti livelli di produttività e sicurezza, grazie alla capacità di gestire tutte le strutture di management più diffuse e all’esperienza di queste aziende nel settore. Inoltre, grazie alla collaborazione con Google, viene garantito un costante aggiornamento della piattaforma tecnologica, in modo da rimanere sempre in linea con gli standard di mercato.

Se volete sapere tutto sul nuovo programma Android Enterprise Recommended, potete guardare il breve video a seguire oppure leggere le informazioni raccolte sul sito ufficiale che trovate a questo indirizzo.