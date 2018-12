I leaker non riposano mai, nemmeno durante le vacanze natalizie. Anzi, è proprio in questi giorni che stiamo ottenendo ulteriori conferme sulla gamma Galaxy S10 di Samsung, con dettagli importanti relativi a funzionalità ed estetica.

L’ultima novità arriva nuovamente dal profilo Twitter di Ice Universe, leaker cinese molto attivo per quanto riguarda il mondo Samsung. Proprio lui ha pubblicato alcune immagini che dovrebbero riferirsi alla cover protettiva per il display di Galaxy S10+: si tratterebbe di un proteggi schermo basato su “dati accurati“, dunque molto vicino alla forma reale del dispositivo, secondo il leaker.

Senza troppe sorprese, le foto reali suggeriscono che il design del dispositivo sarà completamente borderless, con una curvatura del display abbastanza accentuata sui lati lunghi, cornici molto ridotte e ovviamente il doppio buco in alto a destra, dove sarà posizionata la dual-cam frontale.

Abbiamo già visto le stesse forme in molti altri render precedenti, perciò siamo fiduciosi che l’aspetto finale del nuovo Galaxy S10+ possa essere seriamente molto simile a quello mostrato in queste immagini. In ogni caso, bisognerà comunque attendere il prossimo febbraio per poter assistere alla presentazione ufficiale di questo modello, dunque c’è ancora tempo per il rilascio di tanti nuovi rumor.