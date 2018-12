Lo smartphone 5G di OnePlus avrà Snapdragon 855 e costerà fino a 300$ in più del 6T (aggiornato: non sarà il primo)

Non aspettatevelo in Italia però, o potreste restare delusi

OnePlus ha confermato già da qualche tempo che realizzerà uno smartphone 5G e che questo non sarà OnePlus 7, bensì un modello di una serie a parte, che dovrebbe essere basato sull’attuale OnePlus 6T (ritratto qui sopra). Adesso l’azienda ha rivelato un altro interessante dettaglio: OnePlus 5G (nome puramente di fantasia, al momento) sarà basato sul nuovo SoC Snapdragon 855, annunciato giusto in questi giorni; anzi, dovrebbe proprio essere il primo smartphone al mondo con l’ultimo chip di Qualcomm .

OnePlus 5G sarà in vendita ad inizio 2019 (e questo già lo sapevamo) ed arriverà prima in Inghilterra con l’operatore EE; da lì si farà poi largo su altri mercati globali, ma non siamo convinti che l’Italia sarà uno di questi, non inizialmente almeno.

La corsa al 5G inizierà insomma anche prima di quanto avremmo pensato, ma sinceramente più che una corsa sarà una maratona. I reali vantaggi di avere uno smartphone 5G il prossimo anno saranno infatti praticamente nulli, soprattutto nel nostro paese, ed in generale questa tecnologia non è pensata tanto per gli smartphone quanto per altri tipi di prodotti e servizi. Ciò non toglie che i vari OEM cercheranno comunque di cavalcarla come una rivoluzione, ma questo è un altro discorso.