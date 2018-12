Huawei Nova 4 sarà presentato il 17 dicembre: pronti al debutto del primo smartphone con foro sul display?

Una settimana fa, Huawei aveva avvisato i fan e il mondo intero che a dicembre sarebbe arrivato Nova 4, il primo smartphone dotato di un foro sul display, necessario per alloggiare la fotocamera anteriore, sbarazzandosi dell’odiata tacca stile iPhone X. E ora ha anche fissato la data ufficiale per l’annuncio: il 17 dicembre.

Esattamente tra due settimane dunque, il colosso cinese alzerà i veli sulla sua nuova creatura, uno smartphone che potrebbe anche non essere memorabile per quanto riguarda la dotazione tecnica – non è chiaro se sarà animato dal Kirin 710 o dal più performante Kirin 980, anche se dovrebbe esserci il lettore di impronte sotto al display – ma che sancirà il debutto di una nuova soluzione, destinata a fare tendenza nel 2019.

Huawei Nova 4 vanterà infatti cornici particolarmente ottimizzate su tutti e quattro i lati – quella inferiore dovrebbe però essere un po’ più pronunciata – e un discreto foro circolare posizionato in alto a sinistra per la selfie-camera. Anche Samsung ha già pronta una soluzione del tutto simile e non è fantasioso immaginare che tanti altri produttori rivali seguiranno l’esempio.