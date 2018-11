Grazie a XDA, ora potete provare tutte le custom ROM che volete sul vostro Pocophone F1 con MultiROM (foto)

“Il mondo è bello perché è vario” dice un diffuso proverbio e non vediamo motivo per cui la cosa non valga anche nel mondo del modding. In effetti perché installare una sola custom ROM quando se ne possono provare tante? Questo è il concetto alla base di MultiROM che permette di avere un dual-boot avviando una ROM installata nella memoria interna o in un dispositivo USB connesso con un cavo OTG.

Da oggi, grazie al lavoro di due membri del team XDA (vasishath e Shahan_mik3), anche i possessori di Pocophone F1 possono sfruttare questa possibilità e installare una ROM MIUI, una custom ROM qualsiasi o anche una semplice GSI. Se siete interessati vi rimandiamo alla pagina dedicata sul forum XDA Developers e vi invitiamo ad effettuare un backup dei vostri dati prima di iniziare.

MultiROM infatti non mette le mani sulla partizione dati o nei settori di boot, ma nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto dovrete flashare la ROM stock MIUI tramite fastboot per rimettere in uso il terminale.