L’attenzione di Samsung per il mondo di Fortnite è ancora molto alta, come dimostra la nuova iniziativa messa a punto dall’azienda coreana. Il prossimo 30 ottobre sarà trasmesso uno streaming speciale sul canale Twitch di uno dei giocatori di Fortnite più famosi del mondo, Tyler “Ninja” Blevins, nel quale saranno presenti anche altre guest star di livello.

Oltre allo streamer padrone di casa, ci saranno l’attrice Nora “Awkwafina” Lum, il rapper Travis Scott e lo streamer Hector Diaz, vincitore del contest #NinjaGalaxySquad. Nel corso della diretta, i partecipanti formeranno una squadra e cercheranno di aggiudicarsi la Vittoria Reale su Fortnite, combattendo fianco a fianco.

LEGGI ANCHE: Fortnite ha tante novità speciali per Halloween

Proprio durante questo evento saranno presentati in anteprima i nuovi accessori del Galaxy Kit, tra i quali uno schienale, un deltaplano e un piccone per abbellire il proprio personaggio in gioco. Gli stessi accssori saranno poi disponibili dal 1 novembre in esclusiva solo per i possessori di Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4.