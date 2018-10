Ci sono meno di 2 milioni di smartphone aggiornati ad Android Pie e meno di 2,7 milioni di Google Pixel in circolazione

Sono usciti i dati sulla frammentazione Android di ottobre 2018, e per il terzo mese di fila non c’è traccia di Android Pie. Questo significa che Pie è su meno dello 0,1% dei dispositivi Android, ovvero su meno di 2 milioni di smartphone circa. Di recente Google ha infatti confermato che ci sono oltre 2 miliardi di dispositivi Android attivi al mondo (smartphone, tablet e altro), quindi 2 milioni di smartphone è probabilmente anche una stima per eccesso.

Non solo, ma sempre in base a recenti dichiarazioni dell’azienda, oltre il 75% dei proprietari di smartphone Pixel è già passato ad Android Pie. Supponendo quindi che i 2 milioni di smartphone di cui sopra siano tutti Pixel (e non lo sono), ciò significa che non ci sono più di 2.666.666 milioni di smartphone Pixel in circolazione. Ed è una stima approssimata per eccesso da vari punti di vista. Al di là di tutto, sono questi i dati più significativi della distribuzione Android di ottobre 2018.

Tornando comunque a noi, segnaliamo anche un nuovo sorpasso da parte di Oreo, che raggiunge di un soffio la seconda posizione con il 21,5%, dopo aver agguantato il terzo gradino del podio giusto il mese scorso. Rimane in testa Nougat, con il 18,2%, mentre al terzo posto scivola Marshmallow, con il 21,3%. Il resto della classifica non vede novità di rilievo, e la potete trovare come di consueto qui sotto, seguita dai dati sulla densità degli schermi e sulle versioni di Open GL impiegate.

ldpi mdpi tvdpi hdpi xhdpi xxhdpi Total Small 0.3% 0.1% 0.4% Normal 0.7% 0.3% 24.7% 41.9% 25.2% 92.8% Large 2.0% 1.3% 0.4% 0.3% 0.5% 4.5% Xlarge 1.5% 0.5% 0.3% 2.3% Total 0.3% 4.2% 1.6% 25.6% 42.5% 25.8%

Versione OpenGL ES Distribuzione 2.0 21.1% 3.0 29.8% 3.1 13.6% 3.2 35.5%