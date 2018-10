I vecchi Pixel ricevono la nuova fotocamera dei Pixel 3, ma non tutte le sue funzioni (foto)

È già in rollout da diverse ore, su Pixel di prima e seconda generazione, la nuova app per la fotocamera che abbiamo visto sui Pixel 3. Arriva quindi un’interfaccia più moderna, con uno swipe laterale per passare da una funzionalità all’altra, che senz’altro abbiamo gradito.

Mancano un paio di funzioni però: Top Shot, Photobooth (Fototessera) e Super Res Zoom, ovvero i cavalli di battaglia dei nuovi Pixel, che non hanno fatto il salto sulla generazione precedente. Per il resto c’è tutto, anzi anche un pizzico in più, dato che è possibile scegliere il framerate dei video in 1080p (30 o 60 fps), mentre su Pixel 3 abbiamo solo l’opzione a 30fps o in automatico, che non registra sempre in 60fps (e non capiamo il perché di questa scelta).

Per dovere di cronaca, chiariamo di non avere la certezza assoluta che Super Res Zoom non sia presente, dato che non c’è alcun modo per abilitarla o disabilitarla, ma scattando alcune foto zoomate, la qualità del Pixel 3 ci sembra decisamente superiore, quindi diamo per buono che il merito sia del Super Res Zoom. Per il resto, fate affidamento alla breve galleria qui sotto ed al badge per il download.

