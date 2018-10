Apple fa anticipare il lancio di OnePlus 6T

Ovvero, OnePlus anticipa il lancio del suo top di gamma per "paura" di Apple

Una decina di giorni fa, OnePlus annunciava la data di lancio di OnePlus 6T: il 30 ottobre. Ieri sera, Apple annuncia un proprio evento, nella stessa città (New York) e nello stesso giorno. Immaginatevi la faccia della dirigenza OnePlus nel sapere che avrebbe dovuto contendersi le attenzioni della stampa nientepopodimeno che con Apple, con i suoi nuovi MacBook ed i suoi nuovi iPad.

Potremmo ironizzarci sopra a lungo, ma fatto sta che nessuna azienda al mondo vorrebbe mai sfidare Apple in un testa a testa del genere, e OnePlus non fa certo eccezione. Ecco perché, dopo attenta riflessione, la data di lancio di OnePlus 6T è stata anticipata al giorno precedente, il 29 ottobre, sempre nella grande mela (mai nome suonò così ironico come in questo caso).

Chi avesse già acquistato un biglietto per l’evento e non fosse in grado di parteciparvi, sarà rimborsato del costo del biglietto. E chi volesse comunque partecipare, ma dovesse cambiare hotel o volo aereo, sarà rimborsato a sua volta. Sarà il team di OnePlus a contattare singolarmente tutti coloro che abbiano acquistato un biglietto, per risolvere caso per caso.

Ripetiamo: il lancio di OnePlus 6T è stato anticipato al 29 ottobre alle ore 17 (italiane), a causa di Apple; volente o nolente.