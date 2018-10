Come già successo per la gamma Mate 20, anche per il nuovo Huawei Watch GT sono già state rivelate tutte le informazioni, e stavolta non c’è stato bisogno nemmeno dei rumor. A farlo, infatti, è stata la stessa Huawei, che ha fatto apparire fugacemente il suo nuovo smartwatch sul sito ufficiale. La pagina del prodotto è stata online solo per pochi minuti, ma tanto è bastato per far scoprire al mondo tutti i suoi segreti, che vi riportiamo qui di seguito.

Esattamente come ci potevamo aspettare, il nuovo Watch GT arriverà in due versioni, Sport e Classic, entrambe con display AMOLED da 1,39 pollici a risoluzione 454 x 454 pixel. La cornice sarà realizzata in ceramica e la cassa in alluminio, per uno spessore massimo di circa 10,6 mm.

La batteria interna avrà capacità di 420 mAh: l’autonomia stimata è di circa 22 ore con utilizzo di GPS e funzionalità smart, mentre arriva fino a 30 giorni se si usa il dispositivo come orologio tradizionale. Grazie al nuovo sensore per il battito cardiaco con tecnologia TruSeen 3.0, che lavora in accoppiata con l’AI integrata, è stato migliorato il tracciamento delle varie attività fisiche, del sonno e della pressione del sangue.

LEGGI ANCHE: Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro senza segreti

Una notazione importante è quella relativa alla compatibilità: Watch GT utilizzerà un OS proprietario e sarà utilizzabile solo collegato a smartphone Huawei ed Honor con sistema EMUI 9.0, come saranno i nuovi Mate 20.

La presentazione ufficiale di questo nuovo wearable è prevista in accoppiata con la gamma Mate 2o per il prossimo 16 ottobre, data in cui scopriremo anche i mercati in cui sarà disponibile e, soprattutto, i prezzi di listino.