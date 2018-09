Giornata di grandi novità per il mondo Razer, marchio particolarmente apprezzato dai videogiocatori anche in ambito smartphone. Grazie ai rumor più recenti, sono trapelate le prima informazioni e un nuovo render in alta definizione di quello che dovrebbe essere Razer Phone 2. Inoltre, è disponibile anche un nuovo aggiornamento per il primo modello, anche se rimangono un po’ di misteri a riguardo.

Nuovo render di Razer Phone 2

L’immagine diffusa dal sito Android Headlines non lascia molti dubbi: il Razer Phone di seconda generazione sarà molto simile al primo modello, con una parte frontale quasi indistinguibile tra l’uno e l’altro. Tutto è posizionato allo stesso modo, ed anche lo schermo dovrebbe essere lo stesso pannello da QHD in 16:9 a 120 Hz usato sul primo.

Il vero cambio di passo dovrebbe stare nella scheda tecnica, che con molta probabilità sarà composta da un SoC Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e una batteria da circa 4.000 mAh. Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo, poche le speranze di vedere Pie.

L’annuncio del nuovo Razer Phone 2 potrebbe essere vicinissimo: l’interfaccia utente cita il 10 ottobre, ed è questa una delle date più probabile per il lancio del nuovo modello Razer.

Aggiornamento per Razer Phone

Sebbene l’aggiornamento ad Oreo sia già arrivato da mesi, il primo Razer Phone ha iniziato a ricevere in questi giorni un nuovo firmware basato su una misteriosa versione “Android Oreo MR2“. Gli utenti che l’hanno giù ricevuta hanno riferito che si tratta di un aggiornamento che non nasconde molte novità, a parte le patch di sicurezza di luglio.

In attesa di saperne di più, il rollout dovrebbe essere partito in tutto il mondo, dunque se avete questo dispositivo dovreste ricevere la nuova versione software nei prossimi giorni.