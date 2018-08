In Cina è arrivata la MIUI 10 Stabile per Redmi Note 5 (Pro) e Mi Note 3 (foto)

L’ultima versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi, la MIUI 10, è stata ufficializzata a fine maggio insieme a Mi8. Dopo un periodo di Beta testing partito proprio qualche giorno dopo la presentazione, le prime versioni Stabili hanno cominciato a far capolino in Cina, partendo dal “vecchio” Xiaomi Mi6. Oggi il numero di smartphone che sta ricevendo la nuova interfaccia cresce ancora, andando a includere Redmi Note 5 (Pro) e Mi Note 3.

L’aggiornamento sta partendo dalla Cina con furore , dunque dovremmo aspettare ancora un po’ prima di poterci mettere le mani nel suolo europeo. Come si può vedere dallo screenshot in galleria (se c’è qualche lettore che conosce il cinese ci corregga pure) l’aggiornamento dovrebbe pesare 723MB e portare la versione della MIUI 10.0.1.0. L’aggiornamento include, come per le altre MIUI 10, la navigazione con gesture, nuovi suoni di sistema, un assistente vocale migliorato, IA e miglioramenti alle performance di gioco.

Per tutti i possessori di Redmi Note 5 Pro e Mi Note 3 non resta che aspettare l’OTA ufficiale che dovrebbe raggiungere tutti i clienti del mondo nel giro di poco tempo (purtroppo non abbiamo notizie ufficiali sulle tempistiche). Per il changelog completo delle modifiche potete (se riuscite) dare un’occhiata all’immagine in galleria.