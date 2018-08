Google Opinion Rewards vuole vedere i vostri scontrini: glieli mostrerete? (foto)

Negli ultimi tempi Google Opinion Rewards ci ha chiesto più volte di scattare una foto allo scontrino di un negozio nel quale eravamo stati. Una simile domanda ci è stata posta più volte e su vari account, tanto da non farci pensare ad un evento isolato, ma a questo proposito chiediamo anche a voi di farci sapere la vostra esperienza nei commenti.

La motivazione precisa non è chiara, ma ovviamente non è obbligatorio condividere lo scontrino per arrivare alla fine del sondaggio ed ottenere l’agognato premio. Per amore di cronaca siamo comunque andati fino in fondo, ed alla fine abbiamo ottenuto ben 41 centesimi, una cifra irrisoria di per sé, ma nettamente superiore alla media dell’ultimo periodo (anche se non certo imbattibile).

Non possiamo insomma promettervi una lauta ricompensa se condividerete con Google il contenuto della vostra spesa al supermercato (o in altri negozi), ma non possiamo nemmeno indignarci troppo (o forse dovremmo?) perché comunque è tutto a discrezione dell’utente.