OnePlus One sulla strada di HTC HD2: arriva LineageOS 15.1 ufficiale con Android Oreo 8.1

OnePlus One, l’originale Flagship Killer del’azienda cinese lanciato 4 anni fa sul mercato, riceve il supporto ufficiale di LineageOS 15.1 basato su Android Oreo 8.1. Il dispositivo si indirizza sulle orme dell’eterno HTC HD2, il quale rappresenta una sorta di istituzione nel mondo del modding, in termini di “aggiornamenti” ricevuti.

La notizia era nell’aria da qualche mese, da quando erano apparsi i primi riferimenti nel codice della celebre custom ROM al primo device OnePlus, il quale è il terzo smartphone più popolare di sempre secondo le statistiche di LineageOS. La build appena rilasciata per OnePlus One sarebbe funzionante in ogni suo comparto e pronta all’uso quotidiano.

Di seguito, vi lasciamo la pagina ufficiale dedicata al dispositivo, dalla quale scaricare il file relativo alla ROM e leggere il changelog completo collegato alla build. Siete tra coloro che possiedono ancora uno dei gloriosi OnePlus One? Fateci sapere le vostre impressioni su come si comporta oggi con Android Oreo.