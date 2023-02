Se seguite abitualmente AndroidWorld o altri siti di tecnologia che trattano il tema Android potreste talvolta leggere la dicitura "download apk": tale dicitura indica appunto la presenza in tali articoli di link utili a scaricare i così detti APK, ovvero dei pacchetti che contengono i file di installazione delle applicazioni dedicate ad Android, alla stregua degli eseguibili di Windows (.exe) o di macOS (.app). Scaricare ed installare un APK equivale quindi ad installare manualmente un'applicazione sui vostri dispositivi Android, "scavalcando" quindi il Play Store di Google da cui è di solito possibile installare applicazioni e giochi con un semplice tap su schermo.

Anche il Play Store ovviamente contiene app e giochi in formato APK, ma si limita ad installarli sul dispositivo rendendo trasparente l'operazione all'utilizzatore. Se quindi c'è lo store virtuale di Google (o l'Amazon App Shop) per scovare ed installare tutto ciò che può servirmi, perché dovrei installare manualmente gli APK, e sopratutto, come li installo manualmente? Cerchiamo di rispondere a queste due domande.

Come installare APK manualmente

Prima di interrogarci sull'utilità dell'installazione manuale di un file .apk, vediamo come si effettua tale operazione in sicurezza. Prima di scaricarne ed installarne manualmente uno è necessario seguire una brevissima procedura. Nel tempo questa procedura è cambiata, e il modo più rapido per portarla a termine è recarsi nelle Impostazioni del vostro smartphone e cercare "Origini Sconosciute" o semplicemente "app sconosciute" (o anche solo il termine sconosciute) nella barra di ricerca che si trova in alto. Dovreste trovare una opzione che recita "Installa app sconosciute". Premendoci sarete reindirizzati ad un elenco di applicazioni. Sostanzialmente, le nuove versioni di Android richiedono che sia l'utente ad autorizzare una singola app a installare programmi da origini sconosciute, ovvero i nostri file .apk che vogliamo installare manualmente. Quello che dovete fare è semplicemente dare l'autorizzazione al browser che utilizzate (Chrome, Firefox, Edge e simili) per scaricare l'apk a installare tali pacchetti. Può essere utile anche autorizzare il vostro file manager, dove appunto trovate i download scaricati dal browser.

Una volta attivata questa impostazioni siete pronti ad installare manualmente i file .apk. Se lo avete scaricato da Chrome o da un qualsiasi altro browser dovrebbe esserci tra le notifiche quella di avvenuto download del file. Se ci premete inizierete subito l'installazione del file sul vostro smartphone o tablet. Altrimenti dovrete servirvi di un file manager, ovvero di un'applicazione che vi permetta di esplorare il contenuto delle vostre cartelle. Di solito gli APK scaricati direttamente da smartphone finiscono nella cartella Download. Buona parte degli smartphone hanno applicazioni denominate Archivio o simili che vi permettono di esplorare le cartelle presenti e di scovare quella denominata appunto Download. Se non avete un buon file manager sul vostro smartphone Android potete sempre recuperarlo dal Play Store: provate ad esempio Astro. Una volta trovata, cercate l'APK che volete installare e premeteci sopra.

Come installare apk manualmente - Individuato l'APK sul vostro dispositivo vi basterà tapparci sopra per avviare la procedura di installazione.

Se il vostro dispositivo è dotato della versione Android 6.0 Marshmallow o superiori, una volta premuto sull'APK, oltre a visualizzare l'apposito pulsante per proseguire con l'installazione, potrete anche consultare i permessi che richiederà l'applicazione per essere eseguita a dovere. Non tralasciate queste informazioni: visto che potrebbe capitarvi di installare APK presi appunto da "sorgenti sconosciute", è sempre bene controllare a cosa si va incontro.

Perché installare APK manualmente

Scaricare APK da "fonti sconosciute" può essere estremamente pericoloso per il vostro dispositivo. Applicazioni e giochi disponibili sotto forma di APK scaricati da siti non conosciuti potrebbero in realtà nascondere codice malevolo, come malware anche in grado di prendere il controllo in remoto del dispositivo ed installare ulteriore codice malevolo. Vi consigliamo quindi di installare APK sul vostro dispositivo solo se siete assolutamente certi della provenienza del file e, sopratutto, solo se siete obbligati. Una fonte sicura da cui scaricare apk in tutta sicurezza è apkmirror, ma se avete un po' di dimestichezza potete trovarne tante altre.

Come installare apk manualmente - I malware si possono nascondere anche negli APK più innocui: tempo fa ce n'era uno nascosto anche in un APK di Pokémon GO che circolava in rete.

Ci sono poi determinati sviluppatori che preferiscono non pubblicare le loro applicazioni sugli store, rendendoli disponibili dai loro siti ufficiali o da forum quali XDA direttamente in forma di APK. Anche in questo caso potete dormire sonni tranquilli. Se poi volete stare ancora più tranquilli potreste installare sul vostro dispositivo un antivirus come ad esempio quello proposto da Kaspersky. Non confondiamoci però: su Android non ci sono virus, gli antivirus che trovate sul Play Store servono ad individuare eventuali virus nei file che scaricate sul vostro dispositivo mobile che poi potreste spostare sui vostri PC Windows. I file malevoli che Android deve temere sono malware, un'altra categoria quindi di file comunque ugualmente pericolosa. C'è da dire che i malware si nascondo anche su alcune applicazioni disponibili sul Play Store: vale quindi la regola generale di fare sempre attenzione a ciò che installate sul vostro dispositivo!

Impossibile aprire file apk

È possibile che tentando di installare un apk scaricato da Internet, si venga accolti da una schermata di errore che solitamente riporta il messaggio "Impossibile aprire file apk". Le alternative sono due: o il vostro smartphone/tablet Android è incompatibile con l'applicazione/gioco che state cercando di installare, o il file apk da voi scaricato è in qualche modo corrotto o danneggiato. Nel primo caso c'è ben poco da fare, vi dovrete rassegnare a non utilizzare quell'applicazione o quel gioco sul vostro dispositivo. Potete provare a cercare su Google se effettivamente il vostro dispositivo è incompatibile con quel gioco (di solito è sufficiente cercare la combinazione dei termini "nome dispositivo" + "nome app/gioco"). In caso contrario, potrebbe quindi essere incappati in un apk corrotto. Provate a cercare lo stesso file da un'altra fonte, facendo comunque attenzione a non incappare in siti poco raccomandabili. Se scaricate gli apk da apkmirror è anche possibile che ne abbiate scaricato uno che non va bene per il vostro dispositivo. Occhio alla versione che scaricate: cambiano a seconda dell'architettura del processore, della versione di Android e persino dei DPI del vostro schermo.

Installare file apk su PC

Ci sono dei programmi dedicati a Windows che vi permettono di eseguire applicazioni e giochi dedicati ad Android direttamente sul vostro PC. Uno dei più conosciuti è BlueStacks. Potete scaricarlo gratuitamente dal sito ufficiale. Anche su BlueStacks è possibile installare manualmente i file apk. Se avete già scaricato e installato BlueStacks basta seguire i seguenti passaggi: Scaricate l'apk che volete installare sul vostro PC

Aprite il percorso C:\Program Files (x86)\BlueStacks

Cercate il file HD-ApkHandler

Cliccateci con il tasto destro del mouse e selezionate la voce Invia a -> Desktop

Trascinate l'apk che volete installare sull'icona di HD-ApkHandler

Come installare più apk contemporaneamente

E se volessimo installare più pacchetti apk contemporaneamente? Se vi state chiedendo l'utilità della cosa, in realtà è più semplice di quanto pensiate. Supponete di avere un po' di apk di applicazioni che per svariati motivi installate manualmente senza passare dal Play Store. Supponete adesso di voler ripristinare ai dati di fabbrica il vostro smartphone. Una volta effettuato il ripristino dovreste reinstallare manualmente tutti gli apk uno ad uno, a meno di non utilizzare un'applicazione disponibile sul Play Store. Purtroppo però con le ultime versioni di Android la cosa è diventata decisamente più difficile. Ogni applicazione richiede autorizzazioni e, possibilmente, anche passaggi intermedi, e non è detto che le vecchie soluzioni funzionino ancora.

C'è una vecchia applicazione che si chiama APK Installer che, come suggerisce il nome, vi permetterebbe di installare con facilità gli apk sia dalla memoria interna che da quella esterna. L'interfaccia è di facile utilizzo, e vi permetterà di selezionare più apk da un elenco puntato e di installarli tutti con un solo tap. Ma le funzioni di APK Installer non terminano qui. Scarica da Play Store

Backup di un apk

Mettiamo che ci sia un'applicazione che vorreste passare manualmente ad un altro dispositivo o ad un vostro amico che ha uno smartphone incompatibile, almeno secondo il Play Store. Sempre utilizzando APK Installer potrete trasformare le applicazioni installate sul vostro dispositivo in un apk installabile a piacimento su un altro dispositivo Android. In Manage App è sufficiente selezionare l'app o il gioco che volete trasformare in apk e premere su Export apk. Ovviamente il backup così creato dovrà essere salvato in memoria o da qualche altra parte (ad esempio sul vostro PC). Ci sono altri modi per effettuare il backup di applicazioni e giochi. Potreste provare ad esempio Apps Backup and Restore, sempre disponibile gratuitamente sul Play Store. Scarica da Play Store