iFixit uccide il flaghsip killer 2016: OnePlus 2 smontato in mille pezzi

Come di consueto, iFixit si diletta nel disassemblare famosi smartphone, giusto per il piacere di farlo, e per comunicare poi a noi utenti se sia facile o meno ripararli.

Come si è comportato quindi OnePlus 2? Diciamo benino: 7 punti su 10 di riparabilità. La parte più critica è rappresentata da LCD e digitalizzatore fusi assieme, e che quindi devono essere rimpiazzati di conseguenza. La batteria invece, a dispetto delle avvertenze, si rimuove abbastanza facilmente, ma è comunque necessario smontare lo smartphone per raggiungerla. La USB Type-C è invece un pezzo a sé, quindi facile da rimpiazzare, così come la maggior parte dei componenti, che sono piuttosto modulari.

Se voleste dare un'occhiata a tutta l'analisi di iFixit, la trovate qui sotto, ma ricordate che, per quanto facile, non è mai consigliato fare da soli, anche solo per non rischiare di invalidare la garanzia.

OnePlus 2 Teardown