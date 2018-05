500 Firepaper non è ancora morto: col nuovo aggiornamento le foto arrivano da Reddit

Sebbene le ultime notizie su 500 Firepaper non siano certo state molto incoraggianti, sembra ci sia ancora un po’ di speranza. Lo sviluppatore Chainfire è tornato a parlare di questo servizio su Google+, annunciando un nuovo aggiornamento che cambia la sorgente delle immagini disponibili all’interno dell’app.

Visto che le API di 500px non saranno più disponibili dal prossimo 15 giugno, da ora in poi la fonte dei contenuti di 500 Firepaper sarà il subreddit /r/EarthPorn. Per chi non fosse avvezzo alla questione, si tratta di un canale della piattaforma Reddit dove vengono inserite immagini paesaggistiche, foto del mondo naturale ed altri contenuti di questo tipo, dunque si tratta comunque di un buon bacino da cui attingere per chi è appassionato di fotografia.

Oltre a questo importante cambiamento, che modifica in modo sostanziale la natura dell’app, ci sono anche altre novità a livello funzionale, con piccoli aggiustamenti e risoluzioni di bug. Va segnalato che, sempre a causa del cambio di sorgente, da ora non sarà più possibile scegliere le categorie delle foto, ma saranno presenti solo i contenuti già descritti.

Se volete provare la nuova vita di 500 Firepaper, vi basta scaricare gratuitamente l’app dal Play Store sfruttando il link che trovate qui di seguito.