In cerca di conferme sulle specifiche di Xiaomi Mi8? Ci pensa la presunta confezione di vendita (foto)

Dopo l’alone di mistero che lo ha avvolto per settimane, sembra che Xiaomi abbia finalmente aperto i rubinetti di rumor e leak sul suo Mi8, a meno di una settimana dall’evento di presentazione. Questa mattina un poster ci aveva nuovamente confermato design complessivo e caratteristiche salienti del nuovo top di gamma del produttore cinese, ora è il turno della presunta confezione di vendita, che ha molto da dirci sulle specifiche tecniche.

Sappiamo da tempo che lo Snapdragon 845 sarà il SoC prescelto per animare il prossimo gioiello di casa Xiaomi, ma non sarà l’unico aspetto al top del dispositivo. Anche il dual GPS, inedito nel mondo smartphone attirerà la curiosità di molti futuri acquirenti, insieme alla doppia fotocamera posteriore dotata di intelligenza artificiale e alla fotocamera anteriore da ben 20 megapixel, che sarà affiancata da un sistema dedicato per la scansione del volto.

Il Mi8 contenuto nella confezione di vendita che vedete nelle immagini sarà dotato di 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ma non ci sarà da stupirsi se Xiaomi lancerà anche altre varianti con tagli di memoria maggiori. Scontata la presenza della porta USB Tipo C, mentre non è chiaro se il jack audio ci sarà, ma è molto probabile la sua assenza. Nonostante manchi poco al lancio, nei prossimi giorni potrebbero uscire ancora informazioni in anteprima, dunque rimanete collegati sulle nostre pagine per non perdervi nulla sul nuovo Xiaomi Mi8.