A fine mese forse HMD svelerà le edizioni 2018 di Nokia 2, 3 e 5 in Russia

Sta circolando in Rete la notizia che HMD Global ha fissato un evento a Mosca per il 29 maggio in cui presenterà al mondo i nuovi telefoni Nokia. Al momento non ci sono altri dettagli e non sappiamo con certezza né di quali telefoni si tratti né quale sarà l’entità della novità. In ogni caso gli inviti riportano che saranno presenti alla cerimonia Pekka Rantala (responsabile del marketing) e Juho Sarvikas (capo del prodotto) accanto al CEO Florian Seiche.

Si tratterà di una prima mondiale e questo spiega la presenza del top management dell’azienda, ma rimane l’incertezza sui nuovi smartphone che verranno presentati. Probabilmente data la recente certificazione di tre dispositivi a marchio Nokia da parte dell’ente federale russo per le telecomunicazioni si pensa possa trattarsi dell’edizione 2018 di Nokia 2, Nokia 3 e Nokia 5.

Per saperlo con certezza dovremo aspettare maggiori informazioni, restate sintonizzati per essere aggiornati.