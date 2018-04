Vi ricordate di Nokia X? HMD presenterà il suo successore Nokia X6 il prossimo 16 maggio (aggiornato)

Gli appassionati di lunga data del mondo della telefonia, conosceranno a menadito la storia di Nokia. Da dominatore indiscusso del settore a marchio mal sfruttato nelle mani di Microsoft, il passo fu fin troppo breve, fino a morte e rinascita targata Android a partire dallo scorso anno. La gamma 2017 di smartphone Nokia però, non fu la primissima in assoluto per il fu colosso finlandese. Correva l’anno 2014 e l’azienda, nel pieno della gestione Microsoft, tentò un bizzarro esperimento in salsa Android: Nokia X.

Si trattava in realtà di una famiglia di dispositivi, accomunati da una versione AOSP di Android, pesantemente modificata per ricordare l’interfaccia a tile di Windows Phone. Prestazioni e specifiche sotto la media già per l’epoca e l’assenza del Play Store ne sancirono il fallimento immediato. Grazie alla nuova gestione HMD Global, i Nokia con Android hanno trovato una piena redenzione, ma i vertici finlandesi potrebbero aver deciso di espiare definitivamente quel passato controverso rappresentato da Nokia X, riportandolo in auge.

In Cina infatti, sono apparse alcune immagini pubblicitarie che danno appuntamento per un prossimo evento firmato Nokia, che si terrà il prossimo 27 aprile. Il nome di Nokia X campeggia chiaramente, dunque il riferimento non è affatto campato per aria, anche se rimane il dubbio su quale possa essere il rapporto fra questo presunto nuovo smartphone e gli sfortunati modelli del 2014. Il logo della X è inoltre formato dai profili incrociati di due smartphone, da cui non è possibile evincere granché. Che si tratti piuttosto di un Nokia 10, scritto in numeri romani, come recentemente fatto da un rivale con sede a Cupertino?