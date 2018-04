TWRP: arriva il supporto per Xiaomi Mi MIX 2, Motorola Moto E4 Plus e Moto Z Play

TWRP – il team di sviluppatori indipendenti che si occupa della più famosa custom recovery del mondo Android – ha aperto le porte ad una nuova schiera di dispositivi, che da questo momento potranno godere del supporto ufficiale, per un più agevole approccio al modding.

Si tratta in particolare di Xiaomi Mi MIX 2 (chiron), più concreto successore del pionieristico Mi MIX, che da poco ha visto l’uscita di una importante revisione, chiamata Mi MIX 2S, e di due modelli targati Motorola, ossia Moto E4 Plus (nicklaus) e Moto Z Play (addison). Il primo ha visto anch’esso la recente uscita del successore Moto E5 Plus, mentre il secondo è uno smartphone uscito quasi due anni fa.

A chiudere la carrellata c’è un dispositivo chiamato Telekom Puls (ttab), che non dovrebbe essere altro che un rebrand di un modello Alcatel. Potete scaricare i file necessari per l’installazione manuale della TWRP dai link che vi abbiamo inserito a fianco di ciascun modello, in alternativa potete utilizzare l’apposita app, scaricabile dal Play Store tramite il badge qui sotto.