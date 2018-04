Galaxy S6 al capolinea: fine del supporto software per tutti i modelli della famiglia

A circa tre anni dal suo lancio sul mercato, è ora di dire ufficialmente addio agli aggiornamenti per la gamma Galaxy S6 di Samsung. Ciò significa che, a partire da adesso, i dispositivi di questa famiglia non riceveranno più le patch di sicurezza mensili da parte del produttore.

Nella fattispecie, i modelli interessati da questa notizia sono Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+ e S6 Active. Per loro non sono previsti altri aggiornamenti per il futuro, dunque se avete bisogno di dispositivi con versioni software più aggiornate dovete acquistare un nuovo smartphone o, al limite, rivolgervi al mondo del modding.

Si chiudi qui una pagina importante per Samsung e per la storia recente dei dispositivi mobili. Galaxy S6 ha inaugurato nel 2015 quel filone stilistico che si è poi raffinato negli anni, arrivando sino agli attuali S9, ma anche per lui è arrivato il momento di ritirarsi e di fare spazio alle generazioni più giovani.