Xiaomi vi invita ad “andare oltre” Huawei P20

Sfottò tra le due aziende cinesi che presentano il loro ultimo top di gamma nello stesso giorno e alla stessa ora.

Huawei o Xiaomi? È un bel dilemma. Non parliamo tanto della scelta di un eventuale acquisto, ma nel decidere a quale presentazione assistere. Entrambe le aziende cinesi hanno scelto la data del 27 marzo per rivelare ufficialmente al mondo i loro ultimi top di gamma. Ed entrambe hanno fissato l’ora di inizio della diretta alle 14:00.

Se qualcuno volesse vedere in tutto ciò solo una curiosa coincidenza, ci ha pensato la stessa Xiaomi a togliere tutti i dubbi con un tweet provocatorio. Infatti se Huawei ci invoglia con un “See more with AI”, Xiaomi evoca un secco “Beyond AI” per la presentazione del suo Mi Mix 2S.

Are you ready to see #MiMIX2S? Watch the live stream from Shanghai at 2PM (GMT+8) March 27…https://t.co/viWTYQ5pjd pic.twitter.com/mYa8XaLm5r — Mi (@xiaomi) March 26, 2018

Al di là di questi piccoli screzi quasi infantili, P20 verrà presentato a Parigi, mentre Mi Mix 2S sarà rivelato a Shanghai che si trova diverse ore avanti rispetto all’Europa (+6 con l’Italia per la precisione). Quindi nonostante la contemporaneità dei due eventi sulla carta, in realtà la presentazione di Xiaomi avverrà in piena mattina per noi europei.

Voglia di arrivare primi a tutti i costi o scelta di comodità? Ognuno la pensi come vuole. In ogni caso gli interessati potranno assistere alla presentazione di Xiaomi Mi Mix 2S attraverso la diretta su Facebook oppure su YouTube.