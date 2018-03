Huawei Mate RS Porsche Design farà compagnia ai nuovi P20 sul palco dell’evento del 27 marzo (aggiornato)

L'edizione più lussuosa di Huawei P20 esiste eccome: quali chicche ci regalerà?

Huawei P20 e P20 Pro hanno catalizzato l’attenzione del mondo smartphone nel corso dell’ultimo mese a suon di leak via via più corposi e dettagliati. A pochi giorni dall’evento di presentazione, possiamo dire di conoscere quasi tutto suoi nuovi smartphone di punta del colosso cinese, ma lo stesso non vale per l’edizione Porsche Design, di cui ancora non eravamo certi nemmeno della reale esistenza. A fugare i dubbi ci ha pensato Huawei stessa, annunciandone la presentazione sul palco dell’evento parigino del 27 marzo.

I dettagli più succosi rimangono ancora ignoti, tuttavia possiamo ipotizzare che si tratti di un dispositivo che condividerà la stessa piattaforma hardware di P20 Pro, con qualche dettaglio estetico esclusivo ed un prezzo presumibilmente salatissimo. A questo proposito, se non bastasse la tradizione del brand (come il Mate 10 Pro Porsche Design della foto in apertura), sono le parole stesse di Huawei a ribadirlo: il futuro del lusso incontra il futuro della tecnologia.

Dunque, Huawei P20 Porsche Design arricchirà ulteriormente un evento di presentazione molto atteso, durante il quale i tantissimi pezzi del puzzle in nostro possesso troveranno la quadratura finale, svelandoci tutto sui nuovi agguerritissimi concorrenti della fascia top del mercato targati Huawei.