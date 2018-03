WileyFox, l’addio può attendere: il supporto continuerà e arriveranno persino nuovi smartphone

La serie di smartphone Swift 2 riceverà l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo.

WileyFox è un produttore britannico di smartphone, salito agli onori della cronaca qualche anno, fa grazie al lancio di modelli che integravano Cyanogen OS. In Italia la sua presenza è passata quasi inosservata, noi però vi abbiamo recensito il modello Storm e qualcuno di voi potrebbe anche averne anche posseduto uno. Di recente, la sua storia sembrava giunta al capolinea a causa di gravi problemi finanziari. Ma un colpo di scena ha cambiato le carte in tavola.

Nonostante l’azienda continui a navigare in pessime acque, un altro produttore britannico, chiamato STK, ha annunciato di aver siglato un accordo con WileyFox per l’utilizzo del marchio. La buona notizia è accompagnata da una ancora migliore: STK si farà anche carico non solo del supporto software degli attuali smartphone WileyFox in possesso degli utenti (la serie Swift 2 riceverà addirittura Android 8.1 Oreo!), ma anche di garanzia e assistenza post vendita.

Se quindi i possessori di un modello WileyFox possono tirare un bel sospiro di sollievo, STK punta a conquistare nuovi utenti, proprio servendosi del marchio. Il produttore infatti ha già lanciato una sua serie di smartphone, senza però ottenere grande risonanza nemmeno in patria. Grazie invece alla fama di WileyFox – che risale proprio all’epoca della partnership con Cyanogen Inc. – potrà aumentare di molto la propria visibilità. Nel prossimo futuro quindi, non soltanto gli smartphone della serie Swift 2 torneranno a circolare in Europa e Sudafrica, ma vedremo anche nuovi modelli a marchio WileyFox.

