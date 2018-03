Disegnate a mano libera per il mondo con l’ultimo esperimento di Google per la Realtà Aumentata (foto e video)

Google ha trasformato un altro dei suoi esperimenti in app: grazie a Just a Line ora potete scarabocchiare e disegnare a mano libera con la Realtà Aumentata. Basata sulle sperimentazioni dell’artista danese Jonas Jongejan, l’applicazione per Android consente di effettuare disegni in 3D nello spazio attorno a voi.

Tanto semplice da dire quanto da fare: basta passare il dito sullo schermo e tracciare linee bianche che rimangono fisse nello spazio e possono essere viste da tutte le angolazioni. L’app consente anche di registrare video da condividere successivamente. Se vi sentite ispirati o se più semplicemente volete sfogare la vostra creatività, potete scaricare l’app dal badge qui sotto.