Iniziano a comparire in giro per il mondo i primi segni riguardanti una nuova ed utile funzione di Google Maps, quella relativa alle nuove scorciatoie. Non si tratta di una novità assoluta, visto che tale strumento è stato citato in precedenti teardown dell’app, ma sembra che da ora sia finalmente iniziato il rilascio sulla versione stabile, almeno per alcuni utenti.

Le nuove scorciatoie comparse nell’interfaccia dell’app sono raccolte in un piccolo box dedicato nella barra inferiore dell’app, espandibile con uno swipe verso l’altro. I pulsanti permettono di avere a portata di mano alcune delle funzioni più utilizzate dagli utenti, come i posti in cui mangiare più vicini, la condivisione della posizione o le indicazioni per tornare a casa. Il bello è che si tratta di pulsanti personalizzabili, dunque ciascuno può scegliere cosa visualizzare a seconda delle proprie esigenze. Per adesso ci sono 14 opzioni tra le quali scegliere le 4 da visualizzare nel box.

Per adesso la nuova interfaccia con le scorciatoie è comparsa solo ad alcuni utenti in India sulla versione 9.72.2. Sulle nostre versioni di Maps non è ancora presente nessun cambiamento, anzi vediamo ancora la “vecchia” interfaccia con i tab Esplora, Auto e Trasporto pubblico, dunque pensiamo si tratti di un aggiornamento lato server in test solo per pochissime persone.

Non sappiamo se Google deciderà in seguito di allargare il rollout anche ad altri Paesi e a tutti gli utenti, ma intanto potete scaricare l’ultima versione di Maps dai link che trovate di seguito.

Download Google Maps 9.73.3 (APKMirror)