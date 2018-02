Il buon Zack del canale YouTube JerryRigEverything ha avuto modo di provare la robustezza di molti smartphone di tutte le marche e di ogni fascia di prezzo, ma è finalmente arrivato il momento di confrontarsi con un prodotto fatto apposta per essere resistente: CAT S41. Il marchio CAT dice già tutto sulla sua vera natura: S41 è uno smartphone rugged utilizzabile in qualsiasi condizione, sia sul posto di lavoro che nelle situazioni più estreme, ed è certificato per resistere davvero a tutto. Ma basterà questo a farlo sopravvivere alle torture di Zack?

Lo youtuber ci mostra subito un dato curioso: sebbene il display sia realizzato con vetro Gorilla Glass 5, il produttore applica una protezione in plastica facilmente graffiabile. Per fortuna, si tratta di una copertura sostituibile, pensata appunto per essere rimpiazzata all’occorrenza.

La copertura in gomma che ricopre tutta la scocca e ogni singolo tasto fisico – a parte quello programmabile in metallo – è dura da scalfire, dunque la resistenza è assicurata. L’unico piccolo difetto sembra essere quello relativo alla plastica che ricopre la fotocamera posteriore, meno resistente del resto.

Il burn test crea evidenti bolle sulla protezione in plastica dello schermo, ma non causa troppi problemi, mentre il bend test è una passeggiata per un prodotto di questo livello.

Insomma, anche Zack lo deve ammettere: CAT S41 è davvero lo smartphone più resistente del mondo, e ci mancherebbe altro vista la cura utilizzata per ogni singolo dettaglio. Non siete ancora convinti? Allora date un’occhiata al video che trovate di seguito!