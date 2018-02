Vodafone offre ad alcuni utenti selezionati un Samsung Galaxy J3 (2016) a soli 79,99€

La promozione sarà valida fino al 18 febbraio 2018, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Se foste utenti Vodafone alla ricerca di uno smartphone economico ma affidabile, in questi giorni proprio l’operatore rosso potrebbe riservarvi una gradita sorpresa. Alcuni utenti selezionati infatti, stanno ricevendo un SMS che li informa della possibilità di acquistare un Samsung Galaxy J3 (2016) ad un prezzo decisamente vantaggioso, rispetto al listino fissato.

Soltanto fino al 18 febbraio, coloro che riceveranno l’SMS sopracitato potranno acquistare Galaxy J3 (2016) al prezzo di 79,99€, anziché 159,99€. Lo smartphone più economico di Samsung potrà non essere un mostro di potenza, né soddisfare al meglio gli appassionati di gaming e fotografia, ma rimane una discreta alternativa per chi non avesse esigenze eccessive o volesse avvicinarsi per la prima volta al mondo degli smartphone – oltre che come muletto da battaglia.

Soprattutto per il prezzo promozionale, ampiamente al di sotto della soglia dei 100€, quando attualmente su Amazon si trova a non meno di 115€. Se sarete selezionati da Vodafone e vorrete sfruttare la promozione, potrete acquistare lo smartphone i punti vendita Mediaworld, Unieuro, Expert, Euronics e Trony aderenti all’iniziativa – compresi anche i rispettivi shop online – oltre ai siti di Comet e bytecno.it.