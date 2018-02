Se questo smartphone di Vivo sarà vero, preparatevi a volerlo!

Vivo è un produttore cinese che ultimamente è riuscito a far parlare molto di sé, in particolare grazie a X20 Plus UD, il primo smartphone Android al mondo con lettore sotto al display. Il trend potrebbe continuare con un nuovo modello, del quale trovate una foto a fine articolo, e vi basterà uno sguardo per capire cosa abbia di tanto particolare.

Si tratta di un borderless come finora ne abbiamo visti pochi, con un rapporto schermo/superficie che si avvicina paurosamente al 100%. Niente capsula auricolare, niente fotocamera frontale, niente lettore di impronte. Quest’ultimo dovrebbe logicamente essere integrato sotto al display, mentre per la fotocamera si parla di un sistema ruotante, che porterà la camera posteriore anche sul davanti, in caso di necessità. Non abbiamo conferme precise sull’audio, che potrebbe essere un punto debole, vista la scarsa qualità mostrata finora da sistemi alternativi ai classici speaker.

Ovviamente non abbiamo conferme ufficiali sull’autenticità di questa foto, né sul modello preciso a cui si riferirebbe. Avevamo parlato da poco del presunto Vivo Xplay7, che potrebbe vantare caratteristiche hardware di “stampo notebook”, ma quello ritratto qui sotto non dovrebbe essere lui, ammesso e non concesso che non sia un fake. Attenzione comunque a non sottovalutare Vivo, che vi ricordiamo fa parte, assieme ad Oppo e OnePlus, del colosso BBK Electronics. Le sue novità potrebbero quindi arrivare nelle nostre mani sotto altri brand, e se fossero novità come questa, ne saremmo ben lieti.