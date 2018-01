Vivo X20 Plus UD ufficiale: more than meets the eye (foto)

Vivo X20 Plus UD è il primo smartphone al mondo con lettore di impronte sotto allo schermo (UD= Under Display). Annunciato al CES di Las Vegas, e più volte anticipato nel corso dei mesi precedenti, Vivo X20 Plus UD è ora stato formalmente presentato in Cina. Scopriamone quindi ogni dettaglio, compresi disponibilità e prezzo.

Caratteristiche Tecniche Vivo X20 Plus UD

Schermo : 6,43” Full HD+ (1.080 x 2.160 pixel, 18: 9) Super AMOLED

: 6,43” Full HD+ (1.080 x 2.160 pixel, 18: 9) Super AMOLED CPU : Qualcomm Snapdragon 660 con GPU Adreno 512

: Qualcomm Snapdragon 660 con GPU Adreno 512 RAM : 4 GB

: 4 GB Memoria interna : 128 GB espandibile (con microSD fino a 256 GB)

: 128 GB espandibile (con microSD fino a 256 GB) Fotocamera posteriore : dual camera 12 megapixel f/1.8, OIS + 5 megapixel

: dual camera 12 megapixel f/1.8, OIS + 5 megapixel Fotocamera frontale : 12 megapixel f/2.0 con soft LED flash

: 12 megapixel f/2.0 con soft LED flash Connettività : Hybrid dual SIM (nano + nano/microSD), LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS

: Hybrid dual SIM (nano + nano/microSD), LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS Dimensioni : 165,2 × 80,02 x 7,35 mm

: 165,2 × 80,02 x 7,35 mm Peso : 183,1 grammi

: 183,1 grammi Batteria : 3.800 mAh con fast charging

: 3.800 mAh con fast charging OS: Android 7.1.1 Nougat con Funtouch OS 3.2

La scheda tecnica di Vivo X20 Plus UD è in realtà una copia quasi speculare di quella del suo quasi omonimo. Cambiano lievemente le dimensioni ed il peso, diminuisce appena la batteria ma raddoppia lo spazio di storage; per il resto i due sono identici.

Ma veniamo al piatto forte: il lettore di impronte sotto al display, prodotto da Synaptics, azienda di spicco nel settore dei touchpad e non solo. Questo si trova nella parte inferiore, laddove viene naturale appoggiare il pollice per sbloccare lo smartphone. Non aspettatevi però un’esperienza fin da subito al pari con i lettori tradizionali. Vivo riporta infatti tempi di sblocco nell’ordine degli 0,6/0,7 secondi, circa il triplo rispetto a quanto possono fare altre soluzioni non in-screen.

Ci vorrà insomma del tempo affinché questo tipo di riconoscimento biometrico si porti al passo con quello a cui siamo abituati, ma da qualche parte si deve pur partire, e pertanto lodiamo la solerzia di Vivo che ha reso chiaro fin da subito di voler cavalcare quest’onda.

In compenso, Vivo X20 Plus UD ha anche lo sblocco con riconoscimento del volto (Face Wake), giusto per non farsi mancare nulla. Segnaliamo anche il Vivo Game Engine, che promette di migliorare l’esperienza di gioco, ed il supporto dual app, ovvero la possibilità di installare due istanze separate di una stessa app. Lo smartphone è anche dotato del DAC ES9318 e supporto l’audio Hi-Fi.

Uscita e Prezzo

Vivo X20 Plus UD In-Screen Fingerprint edition è in pre-ordine in Cina fino al 29 gennaio. Le vendite effettive partiranno il 1° febbraio, al prezzo di 3.598 yuan, circa 460€. Non ci aspettiamo di vederlo sul mercato internazionale, come del resto gli altri smartphone Vivo (anche se qualcosa potrebbe cambiare nel corso del 2018), ma vogliamo comunque stuzzicarvi buttando lì un nome: OnePlus 6. OnePlus, Vivo ed Oppo sono infatti tre facce di una stessa medaglia, quindi la possibilità che il prossimo top di gamma OnePlus abbia il lettore sotto al display non è affatto da escludere.

Immagini