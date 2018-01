Alcatel anticipa il Mobile World Congress al CES di Las Vegas: ecco le nuove serie 1, 3 e 5 (foto)

CES 2018: ALCATEL COMUNICA LA NUOVA FILOSOFIA AZIENDALE E PRESENTA LA NUOVA LINEA DI SMARTPHONE

LAS VEGAS, 9 gennaio 2018 – TCL Communication presenta in anteprima al CES 2018 la nuova filosofia aziendale e la nuova mission della famiglia prodotti Alcatel.

La nuova gamma è caratterizzata da un design rinnovato e straordinarie funzionalità in grado di rendere ancora più innovativi i dispositivi in arrivo nel 2018: i nuovi smartphone 18:9 che offrono un’esperienza immersiva e coinvolgente. Grazie al linguaggio universale di Alcatel, la nuova linea di prodotti contribuirà a rendere le più importanti funzionalità degli smartphone top di gamma accessibili all’interno del mercato dei dispositivi mid range ed entry level.

“Mentre il mercato globale degli smartphone continua a evolversi, entriamo in un nuovo anno riconoscendo la necessità di stabilizzare e trasformare la nostra gamma di smartphone Alcatel per servire meglio i nostri clienti e cogliere le opportunità future”, ha affermato Christian Gatti, Global President Alcatel Business Division ed Executive Vicepresidente TCL Communication. “Modernizzando il design dei nostri smartphone ed essendo uno dei primi produttori globali a offrire display full view 18:9 per quasi tutta la nostra gamma, possiamo concentrare i nostri sforzi sul rinnovamento delle funzioni più importanti, rendendo le esperienze accessibili a pressoché tutti i consumatori in tutto il mondo”.

Con questa evoluzione, Alcatel democratizzerà inoltre l’utilizzo di display Alcatel full view 18:9 per tutta la gamma prodotto. Tra i top 3 produttori di schermi LCD in tutto il mondo e uno dei marchi TV in più rapida crescita in America, TCL fornirà alla Business Unit di Alcatel l’accesso all’efficienza produttiva e a numerose risorse in termini di ricerca e sviluppo, garantendo notevoli risparmi sui costi e tempi più rapidi di commercializzazione per i prossimi dispositivi.

La gamma di prodotti Alcatel 2018 può essere suddivisa in tre serie distinte, con diverse fasce di prezzo, che mantengono uno stile caratteristico per garantire a tutti gli utenti lo stesso senso di appartenenza.

SERIE ALCATEL 5

La serie Alcatel 5 è sviluppata per offrire le migliori funzionalità a un costo nettamente inferiore rispetto ai modelli di punta. Include funzionalità come il riconoscimento facciale per lo sblocco dello smartphone, il display Alcatel full view 18:9 e molto altro ancora. Con la serie Alcatel 5, gli utenti potranno scattare fantastiche fotografie e godere di un’esperienza multimediale senza precedenti come la visione di film e serie TV, il tutto grazie anche a una maggiore durata della batteria.

SERIE ALCATEL 3

La serie Alcatel 3 offre a un prezzo accessibile una combinazione ottimale delle ultime caratteristiche di tendenza degli smartphone, tra cui la doppia fotocamera, un design elegante e il display Alcatel full view 18:9. Questa serie è caratterizzata da una diversa varietà di device e include prodotti con ampi display ad alta risoluzione.

SERIE ALCATEL 1

La serie Alcatel 1 offre un’esperienza smartphone straordinaria a un prezzo molto conveniente. È dotata di hardware unibody con design elegante e materiali di prima qualità, oltre a funzionalità di fascia alta come il display Alcatel full view 18:9 e il riconoscimento facciale per lo sblocco dello smartphone.

Alcatel presenterà ulteriori dettagli sulla linea di prodotti 2018 il mese prossimo al Mobile World Congress di Barcellona.